Idoso é atingido por veículo em CM e sofre suspeita de fratura

Um acidente envolvendo um idoso de 65 anos foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na rua Antônio Constâncio de Sousa, no jardim Paulista, em Campo Mourão.

Segundo informações, o idoso seguia com uma motocicleta jog quando foi surpreendido por um veículo que estaria manobrando de ré sobre a calçada para acessar a via. O motorista não percebeu a aproximação do idoso e acabou o atingindo causando a queda.

Com o impacto, a vítima caiu e sofreu contusões e lesões pelo corpo, além de suspeita de fratura em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento imediato no local. Em seguida, o homem foi encaminhado à unidade hospitalar para avaliação médica detalhada.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.