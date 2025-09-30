CM inicia Outubro Rosa com campanha de exames preventivos para a saúde da mulher

Em alusão ao Outubro Rosa, mês internacionalmente dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher e, especialmente, à prevenção do câncer de mama e de colo uterino, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão promove, nesta quarta-feira (1º), a campanha de exames preventivos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

A ação será realizada das 16h30 às 20h, em todas as UBSs do município, exceto nas unidades rurais, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e de mama.

Durante o período estendido de atendimento, serão realizados exames preventivos (Papanicolau) para mulheres entre 25 e 69 anos e solicitação de mamografia, conforme protocolos clínicos definidos pela Secretaria de Saúde.

Para ser atendida, a paciente deve apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça algumas orientações importantes para a realização do exame Papanicolau: não estar no período menstrual, evitar relações sexuais nas 48 horas anteriores e não utilizar duchas íntimas, cremes vaginais ou lubrificantes no dia do exame.

A Gerente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Danielli Olinda Del Santoro, destaca que ações como esta são fundamentais para garantir o acesso das mulheres aos cuidados preventivos de forma prática e acessível. “O diagnóstico precoce salva vidas. Nosso objetivo é facilitar o atendimento e incentivar que mais mulheres cuidem de sua saúde”, afirmou.

O movimento Outubro Rosa vai além da cor símbolo. Ele reforça a importância de colocar a saúde da mulher em pauta, promovendo informação, acesso aos serviços e, principalmente, o autocuidado.