Idoso de bicicleta não para em cruzamento e acaba atropelado

Um idoso de 71 anos foi atropelado por um veículo Captiva no final da tarde dessa sexta-feira. O acidente ocorreu na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Santos Dumont.

Segundo as informações, o idoso seguia de bicicleta pela Santos Dumont e não parou no cruzamento. Com isso, acabou sendo atropelado pelo veículo que transitava pela avenida.

Com o impacto, o idoso bateu a cabeça no pára-brisas do automóvel, caiu no asfalto e sofreu ferimentos. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Santa Casa. A condutora do veículo ficou bastante abalada, pois nunca havia se envolvido em acidente.