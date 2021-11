Acicam inicia a distribuição do material da campanha de Natal

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) deu início nesta sexta-feira (12/11) a entrega do material da campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021” as empresas que aderiram à promoção. Cartazes, cupons e urnas personalizadas compõem o kit da tradicional campanha que começou a ser repassado as empresas. Para viabilizar a participação de empresas de todos os portes, a promoção disponibiliza vários tipos de kits, de valores diferenciados e com a possibilidade de parcelamento do valor em quatro a seis vezes.

Também nesta sexta-feira começou a ser montada a Vila Acicam, que neste ano funcionará no trecho da rua Brasil que passa entre as praças São José e Getúlio Vargas. É na Vila Acicam é que será feita a entrega de guloseimas através da campanha natalina. No local também serão instalados equipamentos recreativos para as crianças. A premiação principal da campanha inclui mobílias residenciais completas, um carro zero quilômetro, cinco televisores 32 polegadas, 12 bicicletas e R$ 30 mil em vale-compras.

A comercialização da campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021” prossegue e muitas empresas estão procurando a Acicam para aderir a promoção. Trata-se de uma das mais tradicionais promoções natalinas da cidade e os consumidores, ao realizar compras em estabelecimentos comerciais locais, já se acostumaram a pedir os cupons da campanha para concorrer aos prêmios.

Na manhã desta sexta-feira (12/11), o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, reuniu-se com todos os funcionários da entidade para agradecer o apoio recebido na realização da promoção. Também discorreu sobre o trabalho realizado pela entidade em prol do comércio, indústria e do setor de prestação de serviços, além de lançar o desafio de realizar a melhor campanha natalina de todos os tempos.