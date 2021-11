Idoso bate bicicleta em veículo que deu preferência a ele e fica ferido

Em visível estado de embriaguez, um idoso de bicicleta acabou batendo em um veículo após o motorista parar no cruzamento para ele passar.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, na avenida John Kennedy, esquina com a rua Pavão, na região do Lar Paraná. O ciclista seguia pela avenida, em visível estado de embriaguez.

O motorista do automóvel que estava na rua Pavão parou, mas por estar embriagado, o idoso acabou batendo no carro. Ao cair ele bateu a cabeça e sofreu algumas escoriações. O Siate foi ao local e encaminhou a vítima e também a bicicleta na ambulância até o hospital, já que não havia com quem deixar a mesma.