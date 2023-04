Idosa sofre fratura exposta em acidente entre moto e carro

Uma mulher de 68 anos foi vítima de um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado, 1º, na área central de Campo Mourão. Ela pilotava uma moto Yamaha Cripton, pela avenida Irmãos Pereira, quando foi atingida em cheio por um veículo Renault Kangoo.

A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Santos Dumont. O motorista do automóvel seguia pela rua e não parou no cruzamento, atingindo a motociclista.

Com o impacto, a mulher caiu e sofreu fratura exposta na perna direita, além de outros ferimentos pelo corpo. Ela foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhada ao hospital após receber os primeiros atendimentos no local.