Homem é executado com pelo menos 10 tiros de pistola em Campo Mourão

Campo Mourão registrou o sexto homicídio do ano na tarde deste sábado, 1º, no jardim Alvorada. A vítima foi identificada por Rodrigo Antonio Olegário, 48 anos. O crime ocorreu na rua Aristóteles Xavier do Rego.

Olegário estava em casa quando dois homens em uma moto chegaram ao portão e o chamaram. Ao sair na varanda foi surpreendido pela dupla que invadiu a residência atirando contra ele.

Foram pelo menos dez disparos de pistola 9mm que atingiram o morador. Ele morreu no local, enquanto os criminosos fugiram rapidamente. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar na residência, fez contato com o Samu, porém, quando os socorristas chegaram já o encontraram sem sinais vitais.

Segundo as informações, Olegário saiu recentemente da prisão, onde cumpria pena por tráfico de drogas. No local do crime a Polícia Militar localizou 19 cápsulas de pistola 9mm.

Equipes da Polícia Civil, Criminalística e o IML estiveram no local para os devidos procedimentos e início das investigações. O corpo foi recolhido pelo IML.