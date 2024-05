Idosa morre ao cair com carro no Rio do Campo

Uma idosa de 71 anos, identificada por Francisca Svolinski, morreu ao cair com o carro que dirigia no Rio do Campo. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 15, em uma estrada vicinal, entre o jardim Paulino e a rodovia BR-369, ao lado do Seminário São José.

Conforme as primeiras informações, a idosa dirigia um GM/Celta, quando por causas ainda desconhecida, acabou caindo no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para fazer o resgate do corpo.

Polícia Civil e Cientifica também foram acionadas para apuração dos fatos e liberação do corpo para o IML.