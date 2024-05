Festival Campo Mourão no Prato em evento internacional pelo 2º ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Gastronômico “Campo Mourão no Prato” será relatado como case de sucesso no Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que ocorrerá em Foz do Iguaçu entre os dias 5 e 7 de junho deste ano. Mais de 8 mil pessoas são esperadas para o evento, um dos maiores do turismo brasileiro e que atrai mais de 1,3 mil marcas de diversos segmentos do trade turístico.

A proposta do case mourãoense foi feita pelas professoras Caroline Holm, Larissa de Mattos e Raquel Tuma, do Curso de Turismo da Unespar, juntamente com Rosinaldo Nunes Cardoso, diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município. Eles vão apresentar os resultados da iniciativa durante o evento.

Atualmente o Festival tem movimentado o setor gastronômico e turístico de Campo Mourão e na última edição superou a marca de R$ 1 milhão em apenas 15 dias de funcionamento.

O Festival Campo Mourão no Prato é uma parceria entre o Município de Campo Mourão, a Associação Comercial, o Curso de Turismo da Unespar, a Codecam, a Acicam e diversas empresas parceiras e cabe destacar que os preparativos para a edição de inverno, que ocorrerá em julho, já estão em andamento.

Para ficar por dentro das novidades, siga o perfil do Festival no Instagram: @cmnoprato.