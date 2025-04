Idosa fica ferida após colisão entre bicicleta elétrica e carro na área central

Uma idosa ficou ferida na manhã desta quarta-feira (30) após envolver-se em um acidente de trânsito, em Campo Mourão. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Goioere com a rua Edmundo Merce, envolvendo uma bicicleta elétrica e um veículo VW/Saveiro.

Segundo as informações iniciais, a idosa seguia pela avenida, sentido Centro–Lar Paraná, quando foi atingida pelo automóvel que descia a rua Edmundo Merce, em direção à Perimetral. O condutor do carro, um idoso de 77 anos, relatou que teve a visão comprometida pelo sol e não percebeu a aproximação da ciclista.

Com o impacto, a mulher caiu sobre o asfalto e sofreu escoriações e contusões. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego.