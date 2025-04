Mulher perde R$ 2.100,00 após favor a vizinho em Janiópolis

Uma moradora de Janiópolis, de 31 anos, foi vítima de estelionato após tentar ajudar um vizinho em uma suposta compra de ferramenta no início da noite de ontem.

Segundo relatos da vítima à polícia, o vizinho lhe pediu um favor após adquirir uma parafusadeira de dois homens que se apresentaram como vendedores ambulantes de ferramentas em sua casa. Os suspeitos alegaram que, por norma da empresa, só poderiam receber o pagamento via cartão, não aceitando dinheiro ou Pix.

Como o vizinho não dispunha de cartão no momento, pediu à mulher que utilizasse o dela para efetuar o pagamento, comprometendo-se a lhe repassar o valor de R$ 100,00.

A vítima confirmou que recebeu o dinheiro do vizinho e realizou a transação com seu cartão de débito. No entanto, minutos após a compra, ao consultar o aplicativo bancário, notou que havia sido debitado o valor de R$ 2.100,00 – quantia muito superior à informada na máquina no momento da transação.

Diante do ocorrido, a mulher procurou as autoridades para registrar o caso e receber orientações. A polícia investiga o caso e alerta para golpes semelhantes envolvendo maquininhas de cartão manipuladas para enganar consumidores.