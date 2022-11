Idosa com bicicleta elétrica fica ferida em acidente

Uma idosa ficou ferida ao ser atropelada com sua bicicleta elétrica por um veículo GM/Corsa, na Perimetral Tancredo de Almeida Neves. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 15, no cruzamento com a rua Eulália Carneiro Campos.

No local há um semáforo e a rua dá acesso ao jardim Alvorada. Conforme as informações apuradas pela imprensa no local, a idosa seguia com a bicicleta pela Perimetral, sentido ao Lar Paraná, enquanto o motorista do Corsa, trafegava em sentido contrário, também na Perimetral.

Ao chegar ao semáforo, ele fez a conversão para acessar a rua Eulália Carneiro Campos, momento em que acabou batendo na ciclista. Com o impacto, a idosa caiu e sofreu ferimentos graves na região da face. Ela também sofreu um corte no braço que teria atingido uma artéria.

Devido gravidade dos ferimentos, o Samu foi acionado e após receber atendimento do médico no local a mulher foi conduzida ao hospital Pronto Socorro. Nenhum ocupante do veículo se feriu.