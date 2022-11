Manifestantes reúnem-se no Tiro de Guerra e pedem intervenção militar

Pelo menos 2 mil pessoas participaram de um manifesto na tarde desta terça-feira, 15, em frente ao Tiro de Guerra de Campo Mourão, com cartazes da Bandeira do Brasil, mas na cor preta e com a frase: Brazil Was Stolen (Brasil foi roubado). No local, cantaram o Hino Nacional e o Hino da Proclamação da República.

O convite distribuído nas redes sociais, informava que o manifesto era “Contra a Censura”, “Contra a Ditadura do Judiciário” e “Pelo Brasil”. Várias lideranças e um pastor estiveram fazendo uso da palavra e reforçando o pedido para que as pessoas se mantenham na rua.

No caso de Campo Mourão, o convite é para que os apoiadores do movimento se juntem em frente ao Tiro de Guerra, ou no ponto de bloqueio montado às margens da rodovia PR-487, próximo ao Parque Industrial da Coamo, principalmente por agricultores.

Apoiadores de várias cidades da região participaram do manifesto, e entoaram gritos como: “Lula Ladrão, seu lugar é na prisão”; “Ei, Xandão, cancela a eleição”, “Liberdade, liberdade.”

Durante o Ato no Tiro de Guerra, dois aviões também sobrevoaram o local com bandeiras do Brasil em apoio ao movimento. O evento foi encerrado com um pedido de todos: “Forças Armadas, salvem a nação.”