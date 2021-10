Homem sofre ferimentos ao bater moto na traseira de carro parado

Um homem de aproximadamente 65 anos ficou ferido após bater a motocicleta que conduzia na traseira de um GM/Ágile, que estava estacionado na rua Olivio Salvadori, no jardim Cidade Nova.

O acidente ocorreu por volta das 23 horas desta terça-feira, na esquina com a rua Engenheiro Mercer. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Na queda, o motociclista que conduzia uma Honda CG 150cc sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.