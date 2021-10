Mourãoense é campeã brasileira de xadrez infantil

A enxadrista mirim de Campo Mourão, Natália Biazon, conquistou o título de campeã brasileira de xadrez blitz (3min + 2 segundos) e o vice- campeonato brasileiro na modalidade clássico (45 minutos + 30 segundos). No total sete enxadristas de Campo Mourão disputaram o Campeonato Brasileiro de Xadrez Infantil, realizado em Juiz de Fora (MG).

A Associação Mourãoense de Xadrez foi citada como “revelação” na competição. “É motivo de orgulho ver essas crianças participando de eventos desse nível e alcançando esses resultados. Mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, com parcerias que dão certo, graças a Lei de Incentivo ao Esporte e do Programa Mais Atletas”, destacou o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

O Campeonato Brasileiro foi organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e reuniu os principais nomes do xadrez nas categorias Sub-8 até Sub 14. A premiação garantiu o título de campeão brasileiro 2021 em cada categoria, troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas do quarto até o décimo lugar de cada categoria.

Em Campo Mourão o Projeto de Xadrez começou a colher os primeiros furtos em 2017, com mais de 130 crianças com aulas na rede pública, inauguração do clube físico e com a expansão do xadrez na rede de ensino privada. “Estamos realizando um sonho iniciado em 2017, honrando o legado de bons resultados com os técnicos anteriores e o trabalho dos ex-presidentes Eric Kaneda e Gustavo Rudey”, disse o fundador da AMX, Jheneyson Denis.

O Presidente da AMX, Adriano José Ferreira Bueno, disse que esse é o início de uma nova trajetória do Xadrez Mourãoense, com grandes conquistas tanto a nível estadual e nacional. “Isso acontece graças a parceria com a Fundação de Esportes de Campo Mourão, Secretária Municipal de Educação e NRE e também dos treinadores”, frisou.

Além de Natália Biazon (aluna do Colégio Integrado), participaram do campeonato a irmã dela, Heloise Biazon, Rafael Tuma Soares, Samuel Pires de Lara, Davi Pires de Lara, Vinícius Tuma Soares e Lucas Biazon. O projeto é patrocinado pela Cristófoli Equipamentos de Biossegurança, Agro Nova Agronegócios, Centro Universitário Integrado, Papelaria Papelão, Brinquedolandia, Marcovic Loteamentos, Ponce Equipamentos, Bit Profissões, Dh Engenharia, Sorvet Mourão, @ Edenilza Backes, Biofit Academia, Celular.com, Marujo Sport, Esporte Land, Metalúrgica silva, Laboratório São Lucas, Tânia Mara Barsotti Trombini, Pronenge Construtora e Imobiliária, Pet Center Rações.