Homem sem habilitação bebe e provoca acidente com três feridos

O motorista de um Ford Escort, sem habilitação provocou um acidente batendo contra um Peugeot, ocupado por um casal e uma criança de dois anos. Com a batida, a criança e mais duas pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na tarde dessa sexta-feira, na rua Engenheiro Mercer, esquina com a rua Olivio Salvadori, no jardim Cidade Nova. Segundo as informações, o motorista do Peugeot seguia pela Engenheiro Mercer, quando o Escort, que transitava pela Olivio Salvadori não parou no cruzamento.

Com o impacto, ficaram feridos a criança a mãe dela, que estavam no Peugeot. A passageira do Escort também teve ferimentos graves na cabeça. O motorista do veículo que provocou acidente fugiu do local, abandonando o veículo e a mulher, mas foi capturado por populares e levado novamente ao local do acidente.

A Polícia Militar constatou sinais visíveis de embriaguez e como ele não é habilitado, foi encaminhado para a delegacia. A mulher disse que o companheiro provocou o acidente para atentar contra a vida dela. O mesmo casal tem histórico de brigas. Recentemente a mulher esfaqueou o marido. Os feridos no acidente foram encaminhados para o hospital Pronto Socorro pelo Siate.