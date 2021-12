Procon multa operadora de telefonia por falha na prestação de serviço de celular e Internet

Após várias reclamações e tentativas de solução amigável, o Procon de Campo Mourão multou a operadora Vivo por falha na prestação de serviço de telefonia móvel celular e internet. A empresa é uma concessionária de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura do Brasil. A multa passa de 200 mil reais e a empresa pode se defender.

“Há meses os consumidores da VIVO estão reclamando que estão pagando o plano mensalmente, mas estão sem serviço de telefonia celular e internet na cidade. Ligam pedindo desconto e não conseguem. Pedem cancelamento do plano e cobram multa. Tentamos várias vezes direto com a VIVO, mas a operadora não restabelece o serviço de qualidade na cidade”, afirma Sidnei Jardim, secretário Executivo do Procon de Campo Mourão, acrescentando que não restou outra opção há não ser a multa.

Os consumidores da Vivo estão sem sinal de celular e internet na maior parte do município. “São poucos os pontos da cidade onde funciona a operadora. Há de ser observado que ao comprar o plano a loja fala que tem serviço Vivo em toda a cidade cobrindo 100% do território municipal, o que infelizmente não é verdade”, constata Jardim.

Entre as reclamações estão empresários que tiveram prejuízos em seu comércio pela falta de sinal da telefonia celular e internet. Alguns se revoltaram e mudaram de operadora, mas outros não o fizeram preocupados com supostas multas contratuais.

Segundo Jardim, a empresa tem a obrigação de fornecer sinal o tempo todo e quando o sinal cai, deve realizar o abatimento proporcional na fatura do consumidor e isso não está acontecendo. “Também faltam informações adequadas ao consumidor. Na loja da Vivo na cidade eles tem falam para os consumidores que a empresa está sem sinal na cidade porque roubaram a fiação dos transmissores. Isso é revoltante para uma empresa do tamanho da Vivo. Vamos fazer de tudo para que o cidadão tenha mais respeito”, completa Jardim.