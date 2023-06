Homem morre em acidente entre carro e caminhão na PRC-487

O motorista de um veículo VW/Polo morreu vítima de um grave acidente ocorrido no início da noite de ontem, na rodovia PRC-487, entre Luiziana e Iretama. A vítima, identificada pelas iniciais D.M.A., 59 anos, bateu o carro contra um caminhão e morreu no local.

O caminhão, Ford Cargo era dirigido por um rapaz de 24 anos. Ele trafegava sentido Luiziana a Iretama, quando bateu lateralmente contra o VW/Polo, com placas de São Paulo/SP. O automóvel seguia em sentido contrário e um deles teria entrado na contramão provocando a batida.

O motorista do automóvel estaria acompanhado de seu filho adolescente, mas o rapaz não se feriu. A perícia criminal realizou os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.