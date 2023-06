Com golpe no fim, CM/Futsal perde para Foz na LNF

Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e buscar o empate no início da segunda etapa, o Campo Mourão Futsal acabou derrotado por 3 a 2 pelo Foz Cataratas, na noite desta segunda-feira, 05, em jogo da nona rodada da Liga Nacional.

Melhor em quadra durante maior parte da partida, o Carneirão não converteu as chances criadas, e acabou sofrendo o gol da derrota quando faltavam apenas oito segundos para o fim do confronto. Com a derrota a equipe mourãoense segue, momentaneamente, na 14° colocação.

Na próxima quarta-feira, 07, Campo Mourão vai até Laranjeiras do Sul enfrentar o Operário pelo Paranaense Série Ouro.