Homem morre em acidente de trabalho na região

Um trabalhador de 32 anos, identificado apenas por Claudio, morreu vítima de acidente de trabalho, em Barbosa Ferraz. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (12), em uma madeireira, localizada na Rua Barão do Rio Branco.

Segundo as informações, ele foi atingido por uma carga de telhas que caiu de cima de uma empilhadeira, enquanto era descarregada.

A equipe do Samu foi acionada, mas o trabalhador morreu no local. Ainda segundo as informações, a vítima morava em Cianorte e prestava serviços para a empresa que descarregava o material na madeireira.

