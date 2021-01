Recadastramento de Lotes segue suspenso no Cemitério Municipal

O recadastramento de lotes por parte da comunidade segue suspenso no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão. A suspensão, de acordo com a administração deste local, vem desde o início da pandemia do Coronavírus (COVID-19), é só deve ser normalizada ao fim da mesma.

De acordo com Janete Iori, Chefe da Divisão Central do Cemitério, esta suspensão é importante para evitar a aglomeração no setor administrativo deste local. “Sabemos que o risco de contaminação existe em todos os locais, e aqui não é diferente. Como os proprietários de lotes em sua maioria são pessoas com mais idade, nos preocupamos em levar ao conhecimento do público esta informação exatamente para evitar que estas pessoas venham até aqui e não consigam efetuar o recadastramento. Por mais que tenhamos todas as medidas de proteção aqui no local, com álcool em gel e outras medidas de proteção ao vírus, já temos aqui o movimento de liberação e encaminhamento de corpos, de várias causas morte, também com a movimentação de funerárias, atendimento a familiares, e assim seguimos com esta suspensão, nos recadastramentos. Esperamos em breve poder retornar”, conclui Janete.