Homem morre atropelado na Perimetral

O mês de julho terminou com uma tragédia na Perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão. Um homem de 45 anos, identificado por Edson Gonçalves, atravessava a pé a rodovia, quando acabou atropelado por um GM/Vectra, com placas de Campo Mourão.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente ocorreu por volta das 21h30 dessa sexta-feira, no trecho entre as ruas Laurindo Borges e Santos Dumont.

De acordo com as informações, o motorista do veículo, de 25 anos, trafegava sentido Coamo/Lar Paraná e não teve como evitar o impacto, pois foi surpreendido com o homem atravessando na sua frente.

Ainda segundo informações, o pedestre teria bebido em um bar próximo e estaria embriagado. O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito e o corpo foi encaminhado ao IML. O condutor do veículo não se feriu.