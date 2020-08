Covid-19 faz mais duas vítimas e região chega a 52 mortes

A região da Comcam chegou ao 52º óbito pela covid-19, após o registro de mais duas mortes, em Quinta do Sol e Terra Boa, neste sábado. A vítima em Quinta do Sol é uma mulher de 75 anos. Foi a primeira morte no município pelo coronavírus.

A paciente estava internada desde ontem no hospital Santa Casa de Campo Mourão e sofria de outras enfermidades. Quinta do Sol tem 64 casos confirmados de coronavírus, 49 suspeitos e 78 sendo monitorados.

Já a cidade de Terra Boa chegou ao sexto óbito, e a vítima foi um idoso de 93 anos, que estava internado em Maringá, no hospital São Marcos. O município tem 124 casos confirmados da doença, 13 suspeitos e 11 monitorados.