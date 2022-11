Homem morre atingido por bobina em fábrica de papel, em Campo Mourão

O trabalhador Francisco Ribeiro de Souza, 52 anos, morreu vítima de um trágico acidente de trabalho, em uma fábrica de papel, enquanto varria o local. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, na indústria localizada em uma comunidade rural, em Campo Mourão.

Segundo as informações, Souza foi atingido por uma bobina de papel aproximadamente meia tonelada que se soltou do local onde estava armazenada. Equipes do Siate e Samu foram acionadas, mas o homem morreu no local.

Equipes da Polícia Cientifica, e do Instituto Médico Legal de Campo Mourão foram ao local, fizeram o levantamento para apurar a causa da morte e o corpo foi encaminhado ao IML.