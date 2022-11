Atleta de escolinha de futsal de CM desaparece em praia e bombeiros fazem buscas

O adolescente Nicolas Gabriel Alves da Silva, de 16 anos, morador em Campo Mourão, está desaparecido na Praia Central, em Guaratuba. Ele participava de uma competição de futsal no litoral acompanhado de seu tio e treinador, Rinaldo Silva, conhecido por “Gordo”, além de outros atletas.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas para localizar o jovem, com embarcações e o helicóptero do BPMOA. Gabriel teria entrado no mar logo após o café da manhã.

Assim que a família foi comunicada da situação, o pai do adolescente viajou para Guaratuba. Os familiares esperam que o adolescente seja resgatado com vida. Gordo é proprietário da Escolinha Eliane Futsal, na Vila Urupês, onde treina vários atletas e participa de competições em todo o Paraná.