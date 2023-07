Homem morre após cair de moto e polícia investiga possível homicídio

Robson Garcia de Oliveira, 47 anos, morreu na tarde deste sábado, 22, em Campo Mourão, e sua morte ainda está sob investigação da Polícia Civil. Ele foi encontrado morto caído próximo da moto que pilotava, na rua João Batista Salvadori, no jardim Cidade Alta.

Pessoas que passavam pelo local e viram o homem caído no canteiro central da via, acionaram as equipes de socorro. No entanto, os socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros já o encontraram sem vida. A moto teve um inicio de incêndio e o fogo foi controlado por motoristas que pararam para ajudar.

As polícias Militar e Civil também foram acionadas para iniciar as investigações, pois ainda não se sabe se Oliveira morreu vítima de acidente ou por arma de fogo.

Uma das hipóteses é que ele teria sido ferido a tiros em outro local e se deslocava ao hospital Santa Casa quando acabou caindo e morrendo na rua. Oliveira tinha diversas passagens pela polícia e estaria usando tornozeleira eletrônica. O corpo foi recolhido pelo IML para que exame de autopsia apontem a causa da morte.