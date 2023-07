Associação dos Engenheiros Agrônomos vai realizar o 28º Torneio e Costelão Beneficente

Evento tradicional em Campo Mourão, o 28º Torneio e Costelão Beneficente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão vai acontecer no próximo dia 20 de agosto.

Além do suculento costelão, a bola rola durante todo o dia com a disputa do torneio envolvendo 31 equipes em 3 categorias: livre para pessoas de 30 anos acima; master: 40 anos acima e veterano: 50 anos acima.

A premiação será em troféu e medalha para primeiro e segundo colocados. Também haverá troféu de melhor goleiro e melhor jogador de linha em todas as categorias.

Os costelões já estão à venda e custam R$ 1.200,00 para o time inscrito. A venda normal sai por R$ 800,00 e a previsão é que sejam assados em torno de 220 costelas.

As pessoas podem almoçar no local (Associação dos Agrônomos) ou levar para casa. A AEACM possui uma estrutura muito bem organizada para servir. No local serão comercializadas bebidas em geral por isso é proibido entrar com bebidas.

A renda do evento será revertida para as seguintes entidades beneficentes: Lar Dona Jacira, Lar Miriã e Fazenda da Esperança (antigo CTR). Mais informações e convites pelo telefone: (44) 99932 6681