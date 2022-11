Homem fica ferido em acidente entre carro e caminhão na região

Uma colisão frontal envolvendo um veículo Fiat Uno e um caminhão Ford Cargo baú, deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu na rodovia PR-082 entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão seguia sentido Engenheiro Beltrão a Quinta do Sol, quando ocorreu a batida contra o Fiat Uno que transitava em sentido contrário.

O impacto foi tão forte que chegou a arrancar o eixo dianteiro do caminhão, assim como o para-brisas. O automóvel também teve danos de grande monta, porém, apesar da gravidade do acidente o motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves.

Atendido pelo Samu, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Engenheiro Beltrão. Equipes de Saúde do município também auxiliaram no atendimento à vítima. O motorista do caminhão saiu ileso, mas também recebeu atendimento do Samu por estar bastante nervoso como o ocorrido. As causas do acidente não foram divulgadas.