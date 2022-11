“Neve” no Natal de Campo Mourão

Os institutos de meteorologia ainda não anunciaram, mas o Natal em Campo Mourão terá muita “neve” na praça da catedral de São José, em dezembro, mesmo em pleno verão. Será durante o desenvolvimento das atrações do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

A Associação Sou Arte (ASA), executora do projeto desenvolvido através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura), vai instalar um equipamento na praça central da cidade, que produz neve artificial. Foi utilizado pela primeira vez, em Campo Mourão, no projeto natalino de 2020, atraindo milhares de pessoas de todas as idades e constituindo-se em motivo para incontáveis fotos e selfies. O equipamento usa fluído em alta pressão, ar comprimido e bicos especializados para soprar pequenas gotículas de líquido, que transformam-se em neve artificial, fazendo a alegria de crianças, jovens, adultos e idosos.

O melhor é que a neve na praça São José não é uma daquelas previsão de instituto de meteorologia, que muitas vezes não se confirmam. É uma certeza. Vai acontecer todas as noites no período de19 a 23 de dezembro. Inclusive tem horário marcado: por volta das 21 horas. Mas a dupla de palhaços da Associação Sou Arte, Pipoca e Coquinho, orienta a população que vai acompanhar a programação cultural do Natal em Campo Mourão: “Só não precisa levar esqui ou trenó”.

ATRAÇÕES

Mas a neve artificial é apenas uma das muitas atrações do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022”. Os visitantes poderão visitar ainda o Túnel de Luzes (com 70 metros de extensão), a árvore de Natal (com14 metros de altura), o Quintal do Papai Noel e o presépio, por exemplo.

Neste sábado (3/12), a partir das 20 horas, na praça São José, a trupe da Associação Sou Arte apresenta o espetáculo “Um, dois, Três Reis”, que mescla teatro, dança e circo. A encenação marca a chegada do Papai Noel e a abertura oficial da programação cultural do Natal de Campo Mourão.

Neste ano, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” é patrocinado pela Coamo Agroindustrial Cooperativa, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado. Tem ainda o apoio do Município de Campo Mourão, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).