Homem é atropelado por moto e sofre fratura grave

Um homem de 48 anos ficou com ferimentos graves ao ser atropelado por um motociclista, na avenida John Kennedy, região do Lar Paraná, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 21h30 desta segunda-feira, quando a vítima seguia a pé do trabalho para casa.

O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para o atendimento. O pedestre foi encontrado com várias escoriações pelo corpo e com fratura exposta na perna esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O sargento De Lima, do Corpo de Bombeiros disse que a vítima teve fratura grave na perna. “Infelizmente uma fratura aberta na perna, que vai afastá-lo o trabalho por algum tempo. Bom seria se todos que saíssem de carro ou moto estivessem com a situação toda em dia, mas na maioria das vezes por não ter habilitação ou não estar com a documentação do veículo em dia acabam fugindo sem prestar socorro à vítima”, lamentou o sargento.