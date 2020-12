OSB/Campo Mourão entre os 10 primeiros colocados no país

Há poucos dias, o Observatório Social do Brasil (OSB) divulgou o ranking do Programa OSB 100% Eficiente, criado para garantir que as unidades da entidade espalhadas por 17 estados brasileiros ofereçam os serviços necessários em direção à eficiência da gestão pública. O OSB/Campo Mourão – que foi o segundo implantado no país – ficou entre os 10 primeiros colocados na avaliação nacional.

O anúncio do desempenho da unidade local na primeira edição do programa nacional foi feito no final de semana pela presidente do OSB/Campo Mourão, advogada Carolina Sequinel. A entidade constitui-se em um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania, reunindo o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Esta é sua missão: “Despertar o espírito de Cidadania Fiscal na sociedade organizada, tornando-a proativa através do seu próprio Observatório Social, exercendo a vigilância social na sua comunidade, integrando o Sistema Observatório Social do Brasil”.

Valores que norteiam o OSB: apartidarismo, cidadania, comprometimento com a justiça social, atitude ética, técnica e proativa, ação preventiva e visão de longo prazo.

Em 2019, o trabalho desenvolvido pelo OSB/Campo Mourão redundou na conquista do segundo lugar no VII Prêmio República – Categoria Responsabilidade Social, promovido pela Associação Nacional de Procuradores da Republica (ANPR). A premiação foi pela participação da entidade na iniciativa denominada de “Ampliando a Transparência e a Accountability na Educação”, por meio do projeto Obra Transparente, que tem a frente à organização sem fins lucrativos Transparência Brasil.

100% EFICIENTE

A primeira edição do programa buscou definir um padrão mínimo de como as unidades filiadas devem operar de forma que possam cumprir o propósito do OSB. As metas estabelecidas para este ano auxiliaram as unidades filiadas ao Sistema OSB a melhorar a qualidade de entrega de serviços, incluindo planejamento, ações, informações e economicidades das compras públicas, por meio das ações de monitoramento de licitações.

As metas do programa foram baseadas nas obrigações previstas no Estatuto Social do OSB e em aspectos que visam proporcionar padronização, impacto e maior visibilidade do trabalho realizado pelos OSB’s locais. Mais do que promover uma competição por pontos, o Programa 100% Eficiente tem por objetivo disseminar e coletar as melhores práticas de gestão dos OSB’s locais e permitir que conquistem os melhores resultados.

CERTIFICAÇÃO

No Encontro Nacional do OSB, que aconteceu entre os dias 02 a 04 de dezembro, o OSB/Campo Mourão foi reconhecido e receberá o Certificado pelo desempenho alcançado no programa. Estas são as entidades e empresas parceiras do OSB/Campo Mourão: ACICAM, Centro Universitário Integrado, Unicesumar, Sicoob, FIEP, Cristófoli Biossegurança, Supermercado Carreira, Loja Maçônica Oliveira Zanini, Loja Maçônica Templários da Fraternidade, Loja Maçônica Luz do Oriente, Fiorella, Nacional Materiais Elétricos, Escritório Bisi Contabilidade.