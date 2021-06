Homem é atropelado na PR-158 e fica gravemente ferido

Um homem de 40 anos, identificado por Sidnei dos Santos, 40 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um veículo Jeep Compass, placas Mercosul (de Maringá). O acidente ocorreu por volta das 19h15 deste domingo, na rodovia PR-158, próximo ao Parque de Exposições, na saída para Peabiru.

Segundo as informações, o pedestre atravessava a pista, quando foi atropelado pelo automóvel. O veículo era ocupado por uma família, que retornava para Maringá, onde reside.

Um outro carro que seguia logo à frente, conseguiu desviar de Santos, mas o motorista do Jeep acabou atropelando a vítima. Com o impacto, o pedestre teve trauma gravíssimo no crânio e ficou inconsciente.

Ele também sofreu ferimentos no tórax e fratura em um dos braços. Equipes do Siate e Samu foram acionados, prestaram atendimento, encaminhando a vítima ao hospital Santa Casa.