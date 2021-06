Rapaz é encontrado morto em Araruna

Um rapaz identificado por Patrick Silva Cardoso, idade não divulgada, mais conhecido por “Ferrugem”, foi encontrado morto com golpes de faca, em Araruna. O corpo foi encontrado na madrugada deste sábado, na Rua José de Alencar, Jardim Victoria, por um homem que passava pelo local.

Ele comunicou a Polícia Militar, e a Polícia Civil de Peabiru também esteve no local para fazer o levantamento do crime e iniciar as investigações.

Conforme os policiais constataram no local, a vítima foi encontrado seminua e com várias perfurações nas costas e na região do peito, causadas por arma branca.

Ouvido pela polícia, o pai de Cardoso contou que o filho saiu de casa no início da noite de ontem, a convite de dois rapazes que chegaram em sua residência. Após isso o pai não teve mais notícias do jovem, sendo informado apenas de sua morte durante a madrugada.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para necropsia. A polícia não tem pistas dos criminosos e também não foi informada se ele tinha rixa com alguém ou antecedente criminal.