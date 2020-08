Homem é atropelado na perimetral Tancredo Neves

Um homem de 50 anos, que estaria embriagado, foi atropelado por um veículo VW/Gol ao atravessar a perimetral Tancredo Neves, no cruzamento com a rua São José, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 20h30 dessa terça-feira.

Segundo informações, o motorista trafegava sentido Coamo/Lar Paraná. A vítima recebeu os primeiros atendimentos de um socorrista que passava pelo local, até a chegada do Samu.

O motorista do automóvel aguardou a chegada do Samu, mas depois saiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Ele ainda não foi identificado. O homem ferido foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.