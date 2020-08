Polícia faz três prisões e apreende veículos, drogas, arma e munições

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e Militar resultou em três pessoas presas, dois veículos apreendidos, além de certa quantia de drogas, arma, munições, dinheiro e outros produtos.

Tudo começou após abordagem a um veículo Vectra, em um posto de combustível de Campo Mourão. Com o motorista, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado.

Em seguida os policiais militares foram até a casa do motorista, na rua Pedro Intronvini, no Jardim Santa Cruz, local alvo de várias denúncias de ponto de tráfico de drogas.

No mesmo endereço, os policiais militares e civis localizaram um veículo Renault Sandero, que segundo as informações da Polícia Civil, pode estar envolvido no homicídio de Iuri Hudson, ocorrido na rua Curiango.

Também foi recuperada uma motocicleta que pode estar envolvido em uma tentativa de homicídio, ocorrida no domingo passado, na rua Princesa do Campos, no Jardim Tropical.

Nessa situação a motocicleta foi até o local e o condutor efetuou vários disparos contra um chevette. Apesar dos tiros destruírem o pára-brisas do carro, o motorista não se feriu.

Durante a ação, os policiais apreenderam ainda R$ 342.00, várias folhas de cheques, um HT na frequência da polícia, duas balanças de precisão, 940g de maconha, um revólver calibre 38, cinco munições intactas e mais duas pessoas.

A moto havia sido furtada no dia 17 de agosto, na avenida Capitão Índio Bandeira. Os três detidos, de 29, 30 e 42 anos, foram encaminhados para a delegacia. Os veículos e todo o material apreendido também levados para a 16ª Subdivisão Policial.