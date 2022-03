Homem é agredido por várias pessoas no Fortunato Perdoncini

Por motivos ainda desconhecidos da polícia, um homem foi violentamente agredido por populares na rua Darcy Deitos, no conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão. O fato ocorreu no início da tarde desta quinta-feira.

Testemunhas relataram que a vítima de aproximadamente 40 anos foi perseguida por moradores do jardim Alvorada e atravessou correndo uma mata que divide os dois bairros, sendo seguido pelos agressores.

Ao chegar na rua Darcy Deitos, no Fortunato Perdoncini ele foi alcançado e agredido. Moradores do Perdoncini também teriam participado das agressões ao homem. Com vários ferimentos ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Nenhum dos agressores foi preso.