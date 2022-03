SEMA e PAIS realizam palestras para educação infantil sobre maus tratos a animais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA), em parceria com a Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), elaborou um cronograma de palestras nas unidades de Educação Infantil para abordar sobre maus tratos a animais. O primeiro estabelecimento contemplado foi o Colégio Sigma.

A palestra foi realizada pelos protetores e voluntários da PAIS, Amanda Tonet e Tiago Lima, com as turmas do 2°, 3°, 4° e 5° anos. Além da palestra, as crianças receberam a cartilha “Mila e os animais de companhia” que aborda temas como adoção, tutela responsável, abandono, maus-tratos, denúncias, além de protocolos vacinais para cães e gatos.

“As causas relacionadas ao meio ambiente e ao bem estar animal estão inseridas nos debates mundiais e trabalhar esse importante tema se faz necessário nos ambientes escolares”, justifica a secretária municipal da SEMA, Shelly Nogueira.

As informações repassadas são interativas, de forma lúdica e contribuem para que as crianças possam ajudar a reverter quadros de maus tratos, abandonos e falta de respeito com os animais domésticos, assim como silvestres e exóticos. “Ações relacionadas ao bem estar animal são primordiais na formação de um cidadão consciente dos seus direitos e deveres, garantindo o bem estar de todos”, completa a secretária.

Colégios interessados na palestra podem entrar em contato pelo link:

https://www.instagram.com/p/CbLWe4QuUWw/?utm_medium=share_sheet