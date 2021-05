Homem atropelado no Lar Paraná morre no hospital

Morreu nesta terça-feira, no hospital Santa Casa, Alexandro Jesus de Almeida, 38 anos, atropelado por um automóvel no início da noite dessa segunda-feira (3). O acidente ocorreu na avenida John Kennedy, região do Lar Paraná, em Campo Mourão.

Ele atravessava a via, quando foi atropelado por um veículo GM/Cobalt, dirigido por um homem de 53 anos. O local possui alguns bares e lanchonetes, geralmente frequentados por várias pessoas, o que gera movimentação de pedestres na rua.

Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair de um bar, onde havia bebido. Com o impacto, Almeida bateu a cabeça no pára-brisas e foi lançado no asfalto. Equipes do Siate e Samu foram acionadas para prestar o atendimento, ele foi atendido no hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos..