Circo Rhoney Espetacular finalmente fará estreia em Campo Mourão

Após mais de um ano com toda sua estrutura instalada entre o Supermercado Condor e a estação rodoviária de Campo Mourão, sem poder se apresentar ao público por conta da pandemia da covid-19, o Circo Rhoney Espetacular finalmente se prepara para fazer a sua estreia.

Será nesta sexta-feira (7), às 20h30, com ingressos promocionais – 50% de desconto no ingresso para adulto de qualquer setor. As medidas de segurança serão respeitadas, com capacidade reduzida de público e uso de máscara aos participantes.

Outras sessões estão marcadas para sábado (8), no mesmo horário e no domingo (9), às 16h e 20h30. Poder retomar as atividades circenses após mais de um ano, deixa a produtora do espetáculo Charlyzi Salgueiro, emocionada.

“Para nós é uma honra poder estar voltando com o espetáculo, expondo o nosso trabalho, depois de um período tão difícil. Ainda continua muito difícil, a pandemia ainda não acabou, mas para a gente é muito importante estar fazendo esse retorno”, disse ela.

Devido o abalo da pandemia, Charlyzi explica que a equipe está reduzida, mas preparada e muito feliz em poder realizar mais uma apresentação depois de tanto tempo parada. “É um privilégio enorme poder abrir as portas novamente e receber nosso público. Estamos respeitando todos os protocolos e vamos fazer um show muito legal para toda cidade”, promete ela.

GORILA DE 9 METROS

O espetáculo conta com o incrível King Kong, o gorila gigante de 9 metros de altura. O gorila mecânico grita e solta fumaça pelas ventas. O robô construído em Las Vegas é temido e adorado pelas crianças da plateia.

Charlyzi nasceu no circo. Ela é a quinta geração da família Salgueiro de artistas circenses. O Rhoney (nome do pai e do avô da artista) é herdeiro de um dos circos mais tradicionais do país, o antigo Circo Áurea com quase 100 anos de história.