Grave acidente no trevo da UTFPR

A madrugada desta terça-feira foi marcada por alguns acidentes nas rodovias. Três jovens que seguiam com um Renault Megane de Campo Mourão ao Gramadão da UTFPR, acabaram se envolvendo em uma colisão com uma Van, que retornava de Ubiratã com um grupo de socorristas.

O acidente ocorreu por volta das 05h15 de hoje. Segundo as informações, a colisão ocorreu no momento em que motorista do Megane, de 19 anos, tentou atravessar a rodovia, no trevo da UTFPR.

A Van, que era ocupada por sete pessoas e que seguia sentido Ubiratã/Campo Mourão não conseguiu desviar. Com o impacto, um dos passageiros da Van, de 38 anos, sofreu ferimentos leves.

Os três jovens do Megane, dois de 19 anos e um de 20 não se feriram. O Siate prestou atendimento à vítima ferida.