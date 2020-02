Mais um grave acidente no retorno do Carnaval, em Peabiru

A grande movimentação de pessoas, principalmente de Campo Mourão no Carnaval em Peabiru, resultou em mais um acidente grave na rodovia PR 158.

O jovem A. J. S. S., 30 anos, retornava com sua Honda Biz para Campo Mourão, quando envolveu-se em um grave acidente, por volta das 03h30 desta madrugada.

Segundo as informações, ao acessar a rodovia, ainda no trecho urbano de Peabiru, ele teria tentado uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com um veículo Santana Quantum. O rapaz foi atendido pelo Siate e também pelo Samu, em estado grave.

Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão. Os dois veículos, ambos com placas de Campo Mourão, tiveram danos de grande monta. Os ocupantes do automóvel não se feriram.