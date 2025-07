Grave acidente deixa motociclista em estado crítico na BR-272

Um motociclista ficou em estado gravíssimo após se envolver em um acidente na noite deste sábado (19), na rodovia BR-272, nas proximidades do Parque Industrial de Campo Mourão. A colisão envolveu um carro de passeio e resultou em danos significativos, além de uma vítima com ferimentos severos.

Segundo relatos colhidos no local, o motorista do veículo seguia pela BR-272 no sentido a Campo Mourão quando foi surpreendido por uma motocicleta que cruzou a pista ao sair de uma estrada vicinal. A entrada repentina do motociclista na rodovia impossibilitou qualquer reação por parte do condutor do carro, culminando em uma forte colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sua moto foi projetada a uma distância de aproximadamente 100 metros do ponto da batida. A motocicleta ficou completamente destruída.

Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros à vítima, que apresentava múltiplos ferimentos e foi encaminhada em estado crítico ao hospital de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve na cena do acidente, registrando a ocorrência e orientando o tráfego, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento.

As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.