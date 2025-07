Motorista capota veículo após colidir contra árvore no centro de CM

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (19), na avenida João Bento, entre as ruas Santa Catarina e Interventor Manoel Ribas, em Campo Mourão. O motorista de uma caminhonete Saveiro perdeu o controle da direção e capotou após colidir lateralmente contra uma árvore.

Segundo relatos do condutor, ele trafegava pela rua Santa Catarina e, ao acessar a avenida João Bento, no sentido ao jardim Tropical, não soube explicar o motivo que o fez perder o controle do veículo. Com o impacto, a caminhonete acabou capotando.

Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento no local. Apesar do susto e da gravidade da colisão, o motorista recusou encaminhamento ao hospital.

Durante o atendimento, foram encontradas diversas latas de cerveja no interior do veículo. Diante da situação, os policiais solicitaram que o condutor realizasse o teste do bafômetro, mas ele se recusou. O motorista então recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde deverá prestar esclarecimentos à autoridade policial.

A caminhonete ficou completamente destruída.