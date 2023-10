Foragido da justiça cai de moto ao tentar escapar da PM e fica ferido

Um jovem de aproximadamente 25 anos, procurado pela justiça, ficou ferido ao cair da motocicleta que pilotava ao tentar escapar de uma abordagem policial. A ocorrência foi registrada na região do jardim Cidade Nova, por volta das 10h30 desta quarta-feira, 11.

A equipe policial fazia patrulhamento pelo bairro quando cruzaram com o motociclista. O rapaz apresentou certo nervosismo, motivando os policiais a fazerem a abordagem.

No entanto, o jovem não parou e acelerou sentido a rua Dr. Arnaldo Queiroz. Houve acompanhamento e ao chegar no cruzamento com a rua Victor Alécio a moto derrapou e derrubou o rapaz, que estava na companhia de uma adolescente.

Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado à UPA, enquanto a adolescente reclamava de dores, mas recusou atendimento. O rapaz relatou que fugiu porque possui um mandado de prisão em aberto. A moto, com pendências junto ao Detran, foi apreendida.