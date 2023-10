Ederson Monte é eleito para a Academia Mourãoense de Letras

O religioso Ederson de Assis Monte foi eleito para ocupar a cadeira 36 da Academia Mourãoense de Letras nesta quinta-feira (11). A eleição contou com a participação de quatro candidatos. Monte conquistou a vitória com 54% dos votos, em uma eleição em que 38 acadêmicos exerceram seu direito de voto.

O novo acadêmico é membro da Congregação da Sagrada Família de Bérgamo, um instituto clerical masculino italiano da Igreja Católica. Ele foi ordenado diácono em Peabiru, onde atualmente reside. Monte é também filósofo e teólogo, com especialização na área de Teologia, e foi aprovado no processo seletivo de Mestrado em Filosofia pela PUC.

Além de suas responsabilidades eclesiásticas, ele atua como diretor auxiliar no Instituto São José de Peabiru, assessorando duas unidades escolares da rede municipal. Demonstrando sua versatilidade, Monte é um músico talentoso, atuando como instrumentista, cantor e compositor de música sacra. Ele também desempenha o papel de capelão em instituições humanitárias, como o Rotary Club local.

Ederson de Assis Monte é autor dos trabalhos “A deficiência do reconhecimento na dialética do senhor e escravo em Hegel” e, na área de Teologia, do trabalho intitulado “A cristologia transcendental a serviço da comunicação de Cristo em Karl Rahner”. Ambos os trabalhos representam contribuições significativas para o campo da teologia e da filosofia, enriquecendo o debate acadêmico e a compreensão dos temas abordados.