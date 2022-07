Fiat Toro carregada com cigarros capota na região

Um veículo Fiat Toro carregada com cigarros contrabandeados capotou nessa quarta-feira, 27, na rodovia PR-479 entre Moreira Sales e Tuneiras do Oeste. Diversos maços de cigarro se espalharam sobre a pista que ficou interditada.

O motorista não foi encontrado no local. Um guincho do 7º Batalhão da Polícia Militar foi chamado para conduzir o veículo e a carga de cigarro até a delegacia da Receita Federal de Guaíra.

A equipe do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual prestou auxílio na guarda do veículo e material apreendido até a chegada do guincho.