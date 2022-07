Sebrae: Campo Mourão representado no “Transformar Juntos”, em Brasília

Entre os mais de 1.200 participantes do evento “Transformar Juntos”, que acontece desde terça-feira (26/7), em Brasília, estão dois representantes de Campo Mourão: Sandro Nasser (do Sebrae regional) e o empresário Newton Leal (sócio proprietário da New Ótica Leal e ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam e da Associação Comercial e Industrial – Acicam).

O “Transformar Juntos” é uma iniciativa do Sebrae, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Da programação – que estende-se até está quinta-feira (28/7) – fazem parte diversas palestras e o funcionamento de uma Arena de Oportunidades e de estandes onde compradores e fornecedores se encontram.

O evento une o “Fomenta” e o “Brasil Mais Simples”, iniciativas que são referências quando se fala em aumentar a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas e desburocratizar o ambiente de negócios. Com a junção foi proporcionada a expansão do debate e a inclusão de novas pautas, como inovação, liderança, atuação em rede, tecnologias aplicadas na gestão pública – definindo novas políticas e estratégias de atuação para o ambiente dos pequenos negócios

Empresários de todo o país, além dirigentes e técnicos de órgãos de apoio ao setor produtivo, participam do “Transformar Juntos”. Além de receber 1.200 pessoas presencialmente, o evento tem a participação de aproximadamente cinco mil pessoas via internet.

PALESTRAS

No primeiro dia do encontro palestras sobre inovação para a melhoria da gestão pública e do ambiente de negócios, simplificação tributária e para abertura de empresas, entre outros temas. Já a filósofa e professora da Organização Internacional Nova Acrópole no Brasil, Melissa Andrade, falou sobre os excessos da vida contemporânea e a vida simplificada.

A programação do segundo dia teve palestras direcionadas ao agronegócio – entre eles, produtores de queijo – que trataram sobre o Selo Arte, que visa a simplificação para o mundo agro. Também aconteceram debates sobre a antecipação de recebíveis para MPE e a simplificação na construção civil. A palestra “Hackeando o sistema”: iniciativas públicas e privadas para a melhoria de cidades, teve como convidado o CEO Fab Lab Recife, Edgar Andrade, entre outros.

Economia circular e compras sustentáveis, contratação de soluções tecnológicas e startups pelo Poder Público e o uso da inteligência de dados para a formulação de políticas públicas serão algumas das temáticas abordadas no último dia de evento, nesta quinta-feira.