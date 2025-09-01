Família se envolve em acidente e criança de 3 anos fica ferida em CM

Um acidente de trânsito deixou uma criança de apenas 3 anos ferida na noite deste domingo (31), em Campo Mourão. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Admar Ferreira Caldas com a avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque.

Segundo as informações, a família seguia em um veículo Toyota Etios pela Armelindo Trombini, sentido centro, quando a condutora – mãe da criança – ao tentar acessar a rua Admar Ferreira Caldas, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra o muro de uma residência.

O muro possuía proteção de vidros blindex, que se estilhaçaram com o impacto, atingindo a criança, que sofreu um corte na testa. A mãe também apresentou escoriações. Ambas foram levadas por terceiros até uma unidade hospitalar da cidade para atendimento médico.

O pai da criança, que também estava no carro, aguardou o atendimento do Samu e foi encaminhado à UPA com ferimentos leves.

O veículo ficou com a parte dianteira destruída. Apesar da colisão atingir uma das colunas da estrutura, o muro não desabou.

A Polícia Militar esteve no local, realizou os levantamentos necessários e liberou o veículo para um familiar da vítima.