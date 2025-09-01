Homem é preso após furto de bicicletas em clube de Peabiru

A Polícia Militar de Peabiru na noite desse sábado, 30, recebeu denúncia informando que dois indivíduos haviam furtado bicicletas e estariam em um clube da cidade com os objetos. No local, a equipe localizou um dos suspeitos, um homem de 22 anos, que confessou ter furtado uma bicicleta da marca Colli Grau.

Segundo o detido, o comparsa havia levado outra bicicleta, da marca Absolute, cor preta, mas a abandonou antes de fugir. A vítima, um homem de 47 anos, reconheceu as bicicletas como sendo de sua propriedade.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.