Família morta em acidente aéreo é velada em Goioerê

Os corpos de Valdecy Cruzeiro, 56, de sua esposa Luciana Brito Cruzeiro, e das filhas Beatriz Brito Cruzeiro, 23, e Julia Brito Cruzeiro, 18, mortos em um acidente de avião na manhã de terça-feira (29), já estão sendo velados em Goioerê, onde a família morava. O velório começou por volta da zero hora desta quinta-feira, no ginásio de esportes 10 de Agosto.

Dezenas de pessoas já aguardavam no local quando o velório começou. A morte da família Cruzeiro abalou a cidade de Goioerê. Valdecy tinha mais de 20 de anos de experiência na aviação e era responsável pelo aeroporto da cidade. Familiares afirmam que “a ficha ainda não caiu”.

O velório será curto, por conta da pandemia do coronavírus, devendo encerrar ainda na manhã de hoje, quando será realizado o sepultamento, no cemitério de Goioerê, em horário ainda a ser definido pela família.

O ACIDENTE

A queda do avião monomotor Cessna 177B, pilotado pelo empresário ocorreu na manhã de terça-feira, em uma área rural, próximo da divisa entre Roncador e Mato Rico. Destroços da aeronave de pequeno porte ficaram espalhados em uma plantação de soja e no interior do Rio Macaco. Os corpos foram resgatados e encaminhados ao IML de Guarapuava, de onde foram liberados para familiares após o reconhecimento de cada um.

INVESTIGAÇÃO

Uma equipe do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – Seripa 5 – iniciou ontem as investigações sobre o acidente. Segundo o coordenador do Seripa 5, tenente-coronel Carlos Henrique Baldin, uma equipe de Porto Alegre se dirigiu até Roncador, onde aconteceu o acidente. “Iniciamos uma fase técnica, preliminar, com coleta de dados, levantamento de informações para descobrirmos quais foram as causas do acidente”, comentou.

A principal suspeita é que o mau-tempo que imperava na região no momento do acidente tenha provocado a queda da aeronave. As investigações não têm um prazo para serem concluídas, mas normalmente o resultado das investigações demoram de dois a três meses.

Informações: Goionews – Ric TV